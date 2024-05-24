Илон Маск, основатель Tesla (TSLA.O), выступая перед инвесторами в Париже в четверг, заявил, что он противопоставляется тарифам на китайские электромобили (ЭМ).
Это является разворотом от его январского предупреждения о необходимости торговых барьеров, иначе Китай "уничтожит большинство других автомобильных компаний в мире".
В январе Маск заявил, что китайские автопроизводители "уничтожат" глобальных конкурентов без торговых барьеров. Однако на этой неделе он заявил, что не поддерживает меры, искажающие рынок.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.