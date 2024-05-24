Илон Маск поменял свое мнение о китайских авто

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Илон Маск высказался против тарифов на китайские электромобили во время выступления

0:37
Авто

Илон Маск, основатель Tesla (TSLA.O), выступая перед инвесторами в Париже в четверг, заявил, что он противопоставляется тарифам на китайские электромобили (ЭМ).

Илон Маск высказался против тарифов на китайские электромобили во время выступления
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это является разворотом от его январского предупреждения о необходимости торговых барьеров, иначе Китай "уничтожит большинство других автомобильных компаний в мире".

В январе Маск заявил, что китайские автопроизводители "уничтожат" глобальных конкурентов без торговых барьеров. Однако на этой неделе он заявил, что не поддерживает меры, искажающие рынок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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