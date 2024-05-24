Илон Маск поменял свое мнение о китайских авто

Илон Маск высказался против тарифов на китайские электромобили во время выступления

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Илон Маск, основатель Tesla (TSLA.O), выступая перед инвесторами в Париже в четверг, заявил, что он противопоставляется тарифам на китайские электромобили (ЭМ).

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это является разворотом от его январского предупреждения о необходимости торговых барьеров, иначе Китай "уничтожит большинство других автомобильных компаний в мире".

В январе Маск заявил, что китайские автопроизводители "уничтожат" глобальных конкурентов без торговых барьеров. Однако на этой неделе он заявил, что не поддерживает меры, искажающие рынок.