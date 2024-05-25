Заправляете "до первого щелчка": как это может уничтожить вашу машину

Почему нельзя заправляться "до полного": риски и последствия для вашего автомобиля

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Некоторые водители продолжают заправлять автомобиль после автоматического отключения топливного насоса, чтобы залить больше бензина и реже посещать АЗС.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Однако эксперты предупреждают, что эта практика несет серьезные риски. Переполнение бака может привести к утечке топлива, представляя угрозу для безопасности и окружающей среды. Это также может нарушить работу системы вентиляции и вызвать дорогостоящие повреждения топливной системы.

Езда с низким уровнем топлива также вредна, так как может привести к конденсации воды и повреждению топливного насоса. В итоге, заправка "до полного" кажется выгодной, но может обернуться значительными расходами на ремонт.