Заправляете "до первого щелчка": как это может уничтожить вашу машину

Некоторые водители продолжают заправлять автомобиль после автоматического отключения топливного насоса, чтобы залить больше бензина и реже посещать АЗС.
Однако эксперты предупреждают, что эта практика несет серьезные риски. Переполнение бака может привести к утечке топлива, представляя угрозу для безопасности и окружающей среды. Это также может нарушить работу системы вентиляции и вызвать дорогостоящие повреждения топливной системы.
Езда с низким уровнем топлива также вредна, так как может привести к конденсации воды и повреждению топливного насоса. В итоге, заправка "до полного" кажется выгодной, но может обернуться значительными расходами на ремонт.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.