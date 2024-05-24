Не переплачивайте за ОСАГО: проверенные методы снижения стоимости страхового полиса

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Страховщики раскрыли семь законных способов сделать ОСАГО дешевле

3:27
Авто

Полис ОСАГО уже давно вызывает споры среди автомобилистов. Одни считают, что обязательное страхование автогражданской ответственности значительно облегчает жизнь при ДТП, другие полагают, что оно бесполезно. Однако все водители желают, чтобы стоимость страховки была ниже. Представитель страховой компании в интервью порталу njcar. ru рассказал, как законным образом снизить цену полиса ОСАГО.

Страховщики раскрыли семь законных способов сделать ОСАГО дешевле
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Несколько лет назад страховые компании начали подбирать базовый тариф индивидуально для каждого клиента, согласно статье 9 части 2 Федерального закона N40. Этот тариф затем умножается на различные коэффициенты, что в итоге формирует полную стоимость полиса ОСАГО.

В формулу, кроме базового тарифа, входят территориальный коэффициент, коэффициент безаварийного вождения, коэффициент возраста и стажа, коэффициент числа допущенных к вождению, коэффициент сезонности и коэффициент мощности автомобиля.

В 2024 году диапазон базового тарифа остается узким — от 1646 до 7535 рублей, но итоговая стоимость полиса может значительно варьироваться в зависимости от индивидуальных коэффициентов.

Коэффициент возраст-стаж имеет большое значение: он учитывает дату получения водительского удостоверения, а не фактическую дату начала вождения. Это значит, что если планируется покупка машины через несколько лет, лучше получить права заранее.

Например, для 25-летнего жителя Москвы, который сразу после получения прав купил седан Lada Granta с двигателем мощностью 90 л. с., полис ОСАГО на год обойдется в 30 023 рубля. Но если водитель получил права в 20 лет, а не в 25, стоимость страховки составит 18 852 рубля, что на 37% дешевле.

Многие страховые компании предоставляют скидки тем, кто обращается за 20-30 дней до окончания действия предыдущего полиса.

Компании жестко конкурируют: одни предлагают скидки постоянным клиентам, другие стараются привлечь новых. Этим можно воспользоваться.

Коэффициент бонус-малус зависит от аварийной истории водителя. Принцип прост: чем меньше происшествий, тем больше скидка. Длительный период безаварийного вождения снижает стоимость страховки.

Также можно сэкономить, приобретая полис на короткий срок, например, на 6 или 9 месяцев.

Важно помнить, что автолюбители из регионов платят за ОСАГО меньше. Жители пригородов имеют территориальный коэффициент 1,56, тогда как для москвичей он составляет 1,8.

Если в семье есть начинающий водитель, выгоднее включить его в страховку более опытного водителя, чем оформлять открытый полис.

Наконец, при расчете тарифа ОСАГО страховая компания может учитывать множество факторов в рамках правил Банка России. Важными аспектами являются история страхования в данной компании и общая кредитная история.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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