Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
«КП»: россияне увидели в новой песне Пугачёвой намек на проблемы в браке
Учёные создали огнеупорное стекло на основе бамбука
Стилист Ровалс оценил новую причёску Асмус фразой «напилась и подстриглась сама»
Шесть способов визуально удлинить ноги
Пирог из апельсинов и сладкого картофеля: вкусный рецепт
Банановая кожура простимулирует рост толстянки
Певица Светлана Лобода поздравила очаровательную дочь с днём рождения
Стало известно, сколько денег уходит на животных
Кушанашвили раскритиковал внешность Бабкиной и Распутиной из-за пластических операций
ГИБДД раскрывает правду: как изменить мощность двигателя и сэкономить на налогах

В ГИБДД объяснили, как уменьшить мощность мотора, чтобы меньше платить налоги

2:53
Авто

При покупке автомобиля многие люди поддаются эмоциям, считая, что удовольствие от вождения мощного авто перевесит неудобства, связанные с налоговыми платежами. Однако радость от вождения быстро исчезает, и машина начинает раздражать, особенно когда в декабре приходится платить налог в размере 40-50 тысяч рублей.

В ГИБДД объяснили, как уменьшить мощность мотора, чтобы меньше платить налоги
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Это становится особенно обидным, когда мощность двигателя превышает пороговые значения всего на 2-3 лошадиные силы. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, можно ли самостоятельно уменьшить мощность двигателя и изменить данные в ПТС, чтобы сократить ежегодные расходы.

Иногда сотрудники таможни при заполнении ПТС завышают мощность двигателя (ДВС), так как выбирают неверные данные из каталогов моделей. Чтобы избежать проблем, нужно тщательно проверять документы при их получении. Если ошибка обнаружена сразу, её можно исправить.

Но если ПТС уже попал в налоговую службу, исправление ошибки потребует больше усилий.

Сначала нужно связаться с автодилером вашей марки и запросить официальную выписку из внутреннего каталога моделей, где указаны все сертификаты и технические характеристики автомобиля, включая заводскую мощность двигателя. Затем следует обратиться с заявлением в МРЭО ГИБДД, где был зарегистрирован автомобиль и выдан ПТС.

В заявлении нужно указать на обнаруженную ошибку и приложить документы, подтверждающие необходимость её исправления.

Часто для подтверждения информации владельца направляют на независимую техническую экспертизу. На основании её заключений и справок принимается решение. Если ГИБДД отказывается внести изменения в ПТС, автовладелец может обратиться в суд. Обычно суды, анализируя все документы, выносят правильное решение.

После этого можно снова обратиться в ГИБДД для регистрации автомобиля с исправленными данными.

Мощность двигателя можно уменьшить самостоятельно, установив перепрограммированный блок управления двигателем и перерегистрировав машину. Для этого сначала нужно получить предварительное заключение от испытательной лаборатории, которое позволит обратиться в ГИБДД за разрешением на дефорсирование мотора.

После завершения работ необходимо вернуться в ГИБДД и получить направление в один из испытательных центров. Там аккредитованные специалисты проведут проверки и выдадут заключение о переоборудовании транспортного средства и свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС).

Для внесения изменений в ПТС потребуется предоставить этот пакет документов в ГИБДД.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Ксению Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин "Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater Дмитрий Плотников Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Банановая кожура простимулирует рост толстянки
Певица Светлана Лобода поздравила очаровательную дочь с днём рождения
Стало известно, сколько денег уходит на животных
Кушанашвили раскритиковал внешность Бабкиной и Распутиной из-за пластических операций
Кирилл Серебренников снял в эпизодической роли Чулпан Хаматову
Автомошенники начали использовать ИИ в преступных схемах
Комментатор Генич уверен, что чемпионом России в текущем сезоне станет "Зенит"
Яна Рудковская вместе с семьёй застряла в аэропорту из-за урагана на Мальдивах
"Союзмультфильм" отметит 88-летие квестами и показами проектов
Читатели "Советского экрана" признали "Русский сувенир" худшим фильмом в СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников