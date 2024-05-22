ГИБДД раскрывает правду: как изменить мощность двигателя и сэкономить на налогах

В ГИБДД объяснили, как уменьшить мощность мотора, чтобы меньше платить налоги

2:53 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке автомобиля многие люди поддаются эмоциям, считая, что удовольствие от вождения мощного авто перевесит неудобства, связанные с налоговыми платежами. Однако радость от вождения быстро исчезает, и машина начинает раздражать, особенно когда в декабре приходится платить налог в размере 40-50 тысяч рублей.

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Это становится особенно обидным, когда мощность двигателя превышает пороговые значения всего на 2-3 лошадиные силы. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, можно ли самостоятельно уменьшить мощность двигателя и изменить данные в ПТС, чтобы сократить ежегодные расходы.

Иногда сотрудники таможни при заполнении ПТС завышают мощность двигателя (ДВС), так как выбирают неверные данные из каталогов моделей. Чтобы избежать проблем, нужно тщательно проверять документы при их получении. Если ошибка обнаружена сразу, её можно исправить.

Но если ПТС уже попал в налоговую службу, исправление ошибки потребует больше усилий.

Сначала нужно связаться с автодилером вашей марки и запросить официальную выписку из внутреннего каталога моделей, где указаны все сертификаты и технические характеристики автомобиля, включая заводскую мощность двигателя. Затем следует обратиться с заявлением в МРЭО ГИБДД, где был зарегистрирован автомобиль и выдан ПТС.

В заявлении нужно указать на обнаруженную ошибку и приложить документы, подтверждающие необходимость её исправления.

Часто для подтверждения информации владельца направляют на независимую техническую экспертизу. На основании её заключений и справок принимается решение. Если ГИБДД отказывается внести изменения в ПТС, автовладелец может обратиться в суд. Обычно суды, анализируя все документы, выносят правильное решение.

После этого можно снова обратиться в ГИБДД для регистрации автомобиля с исправленными данными.

Мощность двигателя можно уменьшить самостоятельно, установив перепрограммированный блок управления двигателем и перерегистрировав машину. Для этого сначала нужно получить предварительное заключение от испытательной лаборатории, которое позволит обратиться в ГИБДД за разрешением на дефорсирование мотора.

После завершения работ необходимо вернуться в ГИБДД и получить направление в один из испытательных центров. Там аккредитованные специалисты проведут проверки и выдадут заключение о переоборудовании транспортного средства и свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС).

Для внесения изменений в ПТС потребуется предоставить этот пакет документов в ГИБДД.