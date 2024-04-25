4000 рублей за тушу: штрафы от ГИБДД, о которых дачники не задумываются

Садоводы, возвращаясь с загородных участков, часто приобретают мясо у местных фермеров. Однако, инспекторы ДПС могут остановить их и потребовать документы, подтверждающие законность происхождения груза.
Это связано с тем, что сложно отличить домашнее животное от дикого. В случае отсутствия необходимых документов, водитель может быть оштрафован на сумму от 500 до 4000 рублей, а также лишен права на охоту или конфисковано его оружие.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.