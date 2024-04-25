4000 рублей за тушу: штрафы от ГИБДД, о которых дачники не задумываются

Почему садоводам нужно быть внимательными при покупке мяса у фермеров?

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Садоводы, возвращаясь с загородных участков, часто приобретают мясо у местных фермеров. Однако, инспекторы ДПС могут остановить их и потребовать документы, подтверждающие законность происхождения груза.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Это связано с тем, что сложно отличить домашнее животное от дикого. В случае отсутствия необходимых документов, водитель может быть оштрафован на сумму от 500 до 4000 рублей, а также лишен права на охоту или конфисковано его оружие.