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Грозит ли вам штраф за выезд на левую полосу?

Запреты на выезд на левую полосу: что нужно знать водителям

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Авто

В законе четко определены случаи, когда выезд на левую полосу с краю дороги запрещен. Это включает обход объектов на трехполосной дороге и обход перед железнодорожной переправой.

Запреты на выезд на левую полосу: что нужно знать водителям
Фото: Wikipedia by Axion23 is licensed under CC BY-SA 3.0

За нарушение размер штрафа варьируется от 1000 до 2500 рублей, в зависимости от условий и места нарушения. Всегда стоит помнить, что даже если объезд по сплошной линии кажется вынужденным, это не означает, что он будет прощен ГИБДД.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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