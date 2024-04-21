Грозит ли вам штраф за выезд на левую полосу?

В законе четко определены случаи, когда выезд на левую полосу с краю дороги запрещен. Это включает обход объектов на трехполосной дороге и обход перед железнодорожной переправой.
За нарушение размер штрафа варьируется от 1000 до 2500 рублей, в зависимости от условий и места нарушения. Всегда стоит помнить, что даже если объезд по сплошной линии кажется вынужденным, это не означает, что он будет прощен ГИБДД.
Станислав Садальский негативно прокомментировал торжество в честь открытия Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).