Секреты, которые не расскажут вам в автосервисе: Правда о бензине, которую скрывают от вас

Мифы и правда о бензине: что стоит знать каждому автовладельцу

Существует множество распространенных мифов о бензине, которые часто страшат начинающих водителей. Один из них — связь качества бензина с его октановым числом. Однако это не так, и использование 92-го бензина может быть даже лучше для некоторых двигателей.

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Другой миф касается присадок в бензине, которые, как считается, могут навредить автомобилю. На самом деле, они способствуют очищению двигателя и не вызывают серьезных проблем. Т

акже существует представление, что производители рекомендуют более дорогой бензин лишь для увеличения прибыли, но это не совсем верно, так как современные двигатели могут работать с различными видами топлива.