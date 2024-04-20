Секреты, которые не расскажут вам в автосервисе: Правда о бензине, которую скрывают от вас

Существует множество распространенных мифов о бензине, которые часто страшат начинающих водителей. Один из них — связь качества бензина с его октановым числом. Однако это не так, и использование 92-го бензина может быть даже лучше для некоторых двигателей.
Другой миф касается присадок в бензине, которые, как считается, могут навредить автомобилю. На самом деле, они способствуют очищению двигателя и не вызывают серьезных проблем. Т
акже существует представление, что производители рекомендуют более дорогой бензин лишь для увеличения прибыли, но это не совсем верно, так как современные двигатели могут работать с различными видами топлива.
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