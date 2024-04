Секреты, которые не расскажут вам в автосервисе: Правда о бензине, которую скрывают от вас

Существует множество распространенных мифов о бензине, которые часто страшат начинающих водителей. Один из них — связь качества бензина с его октановым числом. Однако это не так, и использование 92-го бензина может быть даже лучше для некоторых двигателей.

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France