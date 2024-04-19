Эти методы помогут не нарваться на поддельное моторное масло и спасти свой автомобиль от катастрофы

Эскперты портала "Авто Mail. ru" рассматривает проблему подделки моторных масел и их последствий для автовладельцев. Эксперты подчеркивают, что обычные потребители часто не обладают достаточными знаниями, чтобы различить поддельный продукт от оригинала, что увеличивает вероятность приобретения низкокачественных товаров.
Признаки поддельного масла: некачественная упаковка, несоответствие техническим характеристикам и подозрительно низкая цена. Эксперты предостерегают о возможных последствиях использования поддельного масла, включая ускоренный износ двигателя и повреждения его компонентов.
Вот советы по проверке подлинности масла: запрос на предоставление сертификата дистрибьютора и документа о реализации продукции, а также обращение к официальным дилерам и проверенным поставщикам.
Окончательно рекомендуется покупать масло только у надежных поставщиков и в официальных точках продажи для избежания риска попадания поддельного товара.
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