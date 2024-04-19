Эти методы помогут не нарваться на поддельное моторное масло и спасти свой автомобиль от катастрофы

Как отличить поддельное моторное масло от оригинала: советы экспертов

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Эскперты портала "Авто Mail. ru" рассматривает проблему подделки моторных масел и их последствий для автовладельцев. Эксперты подчеркивают, что обычные потребители часто не обладают достаточными знаниями, чтобы различить поддельный продукт от оригинала, что увеличивает вероятность приобретения низкокачественных товаров.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Признаки поддельного масла: некачественная упаковка, несоответствие техническим характеристикам и подозрительно низкая цена. Эксперты предостерегают о возможных последствиях использования поддельного масла, включая ускоренный износ двигателя и повреждения его компонентов.

Вот советы по проверке подлинности масла: запрос на предоставление сертификата дистрибьютора и документа о реализации продукции, а также обращение к официальным дилерам и проверенным поставщикам.

Окончательно рекомендуется покупать масло только у надежных поставщиков и в официальных точках продажи для избежания риска попадания поддельного товара.