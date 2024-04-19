Эти методы помогут не нарваться на поддельное моторное масло и спасти свой автомобиль от катастрофы

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Как отличить поддельное моторное масло от оригинала: советы экспертов

1:02
Авто

Эскперты портала "Авто Mail. ru" рассматривает проблему подделки моторных масел и их последствий для автовладельцев. Эксперты подчеркивают, что обычные потребители часто не обладают достаточными знаниями, чтобы различить поддельный продукт от оригинала, что увеличивает вероятность приобретения низкокачественных товаров.

Как отличить поддельное моторное масло от оригинала: советы экспертов
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Признаки поддельного масла: некачественная упаковка, несоответствие техническим характеристикам и подозрительно низкая цена. Эксперты предостерегают о возможных последствиях использования поддельного масла, включая ускоренный износ двигателя и повреждения его компонентов.

Вот советы по проверке подлинности масла: запрос на предоставление сертификата дистрибьютора и документа о реализации продукции, а также обращение к официальным дилерам и проверенным поставщикам.

Окончательно рекомендуется покупать масло только у надежных поставщиков и в официальных точках продажи для избежания риска попадания поддельного товара.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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