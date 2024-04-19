Эксперт автомобильного журнала "За рулем" Алексей Ревин обозначает ключевые факторы, влияющие на снижение ресурса современных двигателей внутреннего сгорания.
Системы снижения токсичности, сложная конструкция, турбонаддув, использование алюминия вместо чугуна, облегчение и удешевление деталей, повышенная рабочая температура и дополнительная нагрузка, такая как кондиционеры, — все эти факторы в совокупности приводят к ускоренному износу и выходу из строя современных моторов.
Несмотря на улучшение производительности и экологических показателей, эти изменения оказывают негативное воздействие на долговечность двигателей.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.