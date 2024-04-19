Почему современные двигатели выходят из строя раньше времени

Эксперт раскрывает факторы снижения ресурса современных двигателей

0:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт автомобильного журнала "За рулем" Алексей Ревин обозначает ключевые факторы, влияющие на снижение ресурса современных двигателей внутреннего сгорания.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Системы снижения токсичности, сложная конструкция, турбонаддув, использование алюминия вместо чугуна, облегчение и удешевление деталей, повышенная рабочая температура и дополнительная нагрузка, такая как кондиционеры, — все эти факторы в совокупности приводят к ускоренному износу и выходу из строя современных моторов.

Несмотря на улучшение производительности и экологических показателей, эти изменения оказывают негативное воздействие на долговечность двигателей.