Toyota отзывает более 200 тысяч Prius. Что случилось с задними дверьми?

Toyota объявляет о отзыве более 200 тысяч Toyota Prius из-за проблем с дверьми

Toyota объявила о отзыве 211 000 автомобилей Toyota Prius 2023 и 2024 годов выпуска (как стандартных гибридных, так и Prime PHEV) по всему миру, из-за возможности непредвиденного открытия задних дверей. В США отзыв затронет примерно 55 000 автомобилей.

Фото: flickr by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Причиной проблемы является проникновение воды в электронный замок двери, вызывающее короткое замыкание и автоматическое открывание двери. Решение проблемы простое — владельцам предлагается обратиться в дилерский центр Toyota для установки нового механизма замка бесплатно. Уведомления об отзыве будут отправлены владельцам Prius начиная с июня.