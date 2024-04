Toyota отзывает более 200 тысяч Prius. Что случилось с задними дверьми?

Toyota объявила о отзыве 211 000 автомобилей Toyota Prius 2023 и 2024 годов выпуска (как стандартных гибридных, так и Prime PHEV) по всему миру, из-за возможности непредвиденного открытия задних дверей. В США отзыв затронет примерно 55 000 автомобилей.

Фото: flickr by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0