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Масложор: как определить и предотвратить излишний расход масла в двигателе

Эксперт рассказал, как предотвратить масложор

0:39
Авто

Эксперт Георгий Вихров объясняет, что масложор — это нечто, чего боятся водители. Он разъясняет, что каждая машина имеет свою заводскую инструкцию по допустимому расходу масла.

Эксперт рассказал, как предотвратить масложор
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Проблема может возникнуть из-за особенностей конструкции двигателя: например, двигатели Volkswagen могут иметь тонкие маслосъемные кольца, что вызывает масложор.

Другой пример — LADA Vesta, где конструктивная ошибка приводит к значительному расходу масла. Эксперт рекомендует регулярно менять масло и избегать чрезмерной нагрузки на двигатель, особенно на турбированных машинах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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