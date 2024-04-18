Масложор: как определить и предотвратить излишний расход масла в двигателе

Эксперт рассказал, как предотвратить масложор

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Эксперт Георгий Вихров объясняет, что масложор — это нечто, чего боятся водители. Он разъясняет, что каждая машина имеет свою заводскую инструкцию по допустимому расходу масла.

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Проблема может возникнуть из-за особенностей конструкции двигателя: например, двигатели Volkswagen могут иметь тонкие маслосъемные кольца, что вызывает масложор.

Другой пример — LADA Vesta, где конструктивная ошибка приводит к значительному расходу масла. Эксперт рекомендует регулярно менять масло и избегать чрезмерной нагрузки на двигатель, особенно на турбированных машинах.