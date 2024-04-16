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Электромобили Cadillac под угрозой из-за серьезной проблемы с тормозами

NHTSA начала расследование проблем с тормозами у электромобилей Cadillac Lyriq

0:48
Авто

Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) объявило о начале предварительного расследования для выяснения обстоятельств потери помощи торможения у 3 322 электромобилей Cadillac Lyriq от GM.

NHTSA начала расследование проблем с тормозами у электромобилей Cadillac Lyriq
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным NHTSA, поступили сообщения о твердой педали тормоза, за которой следует сообщение о "Отказе тормозной системы" при запуске или во время движения.

Предварительная оценка касается автомобилей модельного года 2023. GM сообщил, что электронный модуль управления тормозами имеет внутренний шпиндель, который может ломаться во время работы антиблокировочной системы тормозов (ABS), что приводит к потере помощи торможения и ограничению скорости.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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