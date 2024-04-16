Электромобили Cadillac под угрозой из-за серьезной проблемы с тормозами

Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) объявило о начале предварительного расследования для выяснения обстоятельств потери помощи торможения у 3 322 электромобилей Cadillac Lyriq от GM.
По данным NHTSA, поступили сообщения о твердой педали тормоза, за которой следует сообщение о "Отказе тормозной системы" при запуске или во время движения.
Предварительная оценка касается автомобилей модельного года 2023. GM сообщил, что электронный модуль управления тормозами имеет внутренний шпиндель, который может ломаться во время работы антиблокировочной системы тормозов (ABS), что приводит к потере помощи торможения и ограничению скорости.
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