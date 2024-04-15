Tesla готовится к массовым увольнениям из-за катастрофического спада продаж

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Tesla планирует уволить более 10% своих сотрудников из-за падения продаж

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Внутреннее сообщение, полученное агентством Reuters в понедельник, показывает, что Tesla собирается уволить более 10% своего мирового персонала из-за падения продаж и усиливающейся ценовой войны за электромобили.

Tesla планирует уволить более 10% своих сотрудников из-за падения продаж
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Решение оказалось трудным, но компания считает, что это необходимо для сокращения расходов и повышения производительности в следующем этапе своего развития. Это происходит на фоне общего замедления спроса на электромобили, затрагивая не только Tesla, но и других игроков в индустрии, таких как BP.

Планируемые сокращения связаны с ухудшением результатов Tesla в первом квартале этого года, который стал первым за почти четыре года, когда компания не смогла увеличить объем поставок.

Последние события указывают на то, что Tesla сталкивается с вызовами в своем рыночном сегменте, а также на то, что компания будет скорее всего сталкиваться с затруднениями и в ближайшем будущем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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