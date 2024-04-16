Стало известно, какой японский двигатель самый неудачный

Эксперты журнала "За рулем" обнародовали ряд серьезных проблем с турбомотором Mazda L3-VDT, который ставился на Mazda CX-7 и заряженные модификации Mazda 3 и Mazda 6.
Среди проблем: эллипсы в цилиндрах, масложор, LSPI-эффект, требование высокооктанового топлива, проблемы с приводом ГРМ и недолговечный турбокомпрессор.
Эти проблемы могут привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту, поэтому владельцам рекомендуется быть бдительными и регулярно проводить обслуживание автомобиля.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.