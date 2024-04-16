Надежность под вопросом: почему эксперты советуют избегать подержанных Lada с механической трансмиссией

Автоэксперт Васильев назвал наименее надежные подержанные автомобили с МКПП

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При выборе подержанного автомобиля многие водители предпочитают модели с механической трансмиссией. Тем не менее, не все такие автомобили одинаково надежны, и некоторые из них следует избегать, как сообщает издание "За рулем".

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

По мнению автоэксперта Егора Васильева, не рекомендуется рассматривать подержанные модели Lada с механической коробкой передач из-за их недостаточной надежности. В частности, это касается переднеприводных моделей ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2114, и Lada Priora.

Проблема заключается в том, что долговечность коробок передач в этих автомобилях зависит от двух основных факторов: правильной настройки алгоритма переключения передач и качества компонентов коробки.

В случае подержанных автомобилей ВАЗ эти два аспекта часто нарушены.

Излишне быстрое переключение передач приводит к износу синхронизаторов и повреждению зубьев муфты и шестерен. В результате могут возникать скрежеты при переключении, а также проблемы с автоматическим отключением передач.