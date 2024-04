Гарри и Меган Маркл блеснули на благотворительном матче по поло

Герцог и Герцогиня Сассекские приняли участие в благотворительном матче по поло в поддержку организации Sentebale, которую Гарри основал в 2006 году и которая помогает молодежи в Африке, живущей с ВИЧ.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0