Гарри и Меган Маркл блеснули на благотворительном матче по поло

Не стесняются своих чувств: Принц Гарри и Меган Маркл страстно поцеловались на публике

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Герцог и Герцогиня Сассекские приняли участие в благотворительном матче по поло в поддержку организации Sentebale, которую Гарри основал в 2006 году и которая помогает молодежи в Африке, живущей с ВИЧ.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0

По окончании матча, выигравший команду принц Гарри получил трофей из рук своей жены, а пара порадовала своих поклонников страстным поцелуем перед фотографами.

Их день также запечатлела камерная бригада Netflix, которая снимала матч для грядущего мини-сериала о поло, где Гарри и Меган выступают в качестве исполнительных продюсеров. Боди-лэнгвист Джуди Джеймс отметила, что Гарри выглядел "пиком уверенности", а Меган и он были в своей стихии, наслаждаясь вниманием публики.