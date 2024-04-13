Почему ГИБДД может войти на вашу частную территорию после ДТП?

Могут ли ГИБДД не пустить на частную территорию?

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При возникновении ДТП на закрытой территории, как, например, в коттеджном поселке, водится, что экипаж ГИБДД, возможно, не имеет права въехать на эту территорию без согласия собственников.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Однако, согласно статье 15 ФЗ "О полиции", в ряде случаев проникновение сотрудников полиции на частную территорию допускается.

Это означает, что ГИБДД вправе въехать на частную территорию при ДТП, так как результаты могут быть критически важными для жизни и безопасности участников аварии.