Большие риски и огромные скидки: китайская автомобильная компания в беде

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Vingroup сталкивается с финансовыми рисками из-за убыточного подразделения VinFast Auto

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Авто

Крупнейший конгломерат Вьетнама Vingroup продолжает удваивать своё присутствие в сегменте электромобилей с амбициозными планами мирового расширения, но сталкивается с растущими финансовыми рисками из-за убыточной деятельности подразделения VinFast Auto.

Vingroup сталкивается с финансовыми рисками из-за убыточного подразделения VinFast Auto
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

VinFast, столкнувшись с трудностями в привлечении розничных покупателей и уменьшением мирового спроса на электромобили, стал полагаться на продажи аффилированным компаниям.

Это привело к серьезным убыткам как для самой VinFast, так и для её родительской компании Vingroup. Несмотря на это, Vingroup планирует продолжить инвестирование в VinFast, ожидая роста прибыльности и расширения бизнеса.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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