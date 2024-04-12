Большие риски и огромные скидки: китайская автомобильная компания в беде

Крупнейший конгломерат Вьетнама Vingroup продолжает удваивать своё присутствие в сегменте электромобилей с амбициозными планами мирового расширения, но сталкивается с растущими финансовыми рисками из-за убыточной деятельности подразделения VinFast Auto.
VinFast, столкнувшись с трудностями в привлечении розничных покупателей и уменьшением мирового спроса на электромобили, стал полагаться на продажи аффилированным компаниям.
Это привело к серьезным убыткам как для самой VinFast, так и для её родительской компании Vingroup. Несмотря на это, Vingroup планирует продолжить инвестирование в VinFast, ожидая роста прибыльности и расширения бизнеса.
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