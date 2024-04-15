Все, что вы должны знать о рынке подержанных автомобилей в России: тенденции, лидеры и прогнозы на будущее

Стало известно, как будут меняться цены на автомобили с пробегом в России

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Популярные среди российских автолюбителей на "вторичном" рынке в 2024 году остаются кроссоверы Geely Monjaro, Geely Coolray и Kia Sportage, седаны Volkswagen Polo, Toyota Camry, Hyundai Solaris и KIA Rio, а также все модели LADA, отмечает управляющий директор автокомпании Frank Auto Ирина Франк.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

В премиальном сегменте BMW продолжает оставаться лидером, несмотря на прекращение официальных поставок в Россию два года назад.

Китайские марки, которые активно покоряют рынок новых автомобилей, также набирают популярность в сфере подержанных автомобилей, со спросом на них, увеличивающимся примерно на 20%. Haval и Geely являются наиболее продаваемыми марками из Китая на "вторичке".

Сегодня многих россиян беспокоит рост цен на подержанные автомобили, который в 2024 году соотносится с увеличением цен на новые машины. За последние несколько месяцев стоимость подержанных автомобилей выросла примерно на 7%, и на ближайшее будущее нет четких указаний на то, что они начнут падать.

В текущем году цены на подержанные автомобили, согласно naavtotrasse. ru, точно не снизятся.

Скорее всего, ситуация изменится примерно через год: к весне 2025 года цены на подержанные автомобили могут стабилизироваться, при условии появления конкурентоспособных игроков на рынке и снижения риска возможных экономических сдвигов.