Перечислены признаки неисправности рулевого механизма

Автоэксперт Константинов рассказал, как понять, что рулевой механизм неисправен

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Директор департамента механического ремонта "Люкс" автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов поделился признаками неисправности рулевого механизма.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Согласно эксперту, признаки проблем могут проявиться в трудностях при повороте рулевого колеса во время движения, появлении люфта в рулевой колонке и необычных звуках, таких как стуки, в процессе движения.

Кроме того, он указал на то, что при проблемах с гидроусилителем обычно загорается соответствующий индикатор на панели приборов.

Эксперт также отметил, что активное и неосторожное вождение по неровностям дорог может значительно сократить срок службы рулевого механизма, ухудшить его работу и привести к поломкам. Чем тяжелее бездорожье, тем быстрее могут возникнуть проблемы.

Любые изменения в работе рулевого управления, такие как необычные звуки, вибрация или сложности при повороте, следует рассматривать как сигнал к обращению к специалистам для диагностики и ремонта.