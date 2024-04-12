Секретный проект Audi Skorpion: гибрид с дизельным двигателем, о котором вы не знали

Audi Skorpion: невыпущенный суперкар, созданный по образу Le Mans-победителя

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Audi в течение нескольких лет разрабатывал идею создания нового спортивного автомобиля после прекращения производства R8. Между 2010 и 2013 годами компания работала над концептом спортивного автомобиля под внутренним названием "Skorpion".

Фото: Wikipedia by David Villarreal Fernández is licensed under CC BY-SA 2.0

Идея заключалась в том, чтобы создать автомобиль, основанный на победившем на "Ле-Мане" R18 с дизельным двигателем. Рассматривались различные варианты силовых агрегатов, включая бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 400 до 550 лошадиных сил, а также гибридная версия с электродвигателем.

Однако проект так и не был реализован, и Audi отказалась от него. Несмотря на это, существуют слухи о том, что компания планировала выпустить всего 333 единицы Skorpion, делая его таким же эксклюзивным, как R8 GT и A1 Quattro.