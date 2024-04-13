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Тайны ухода за шинами: методы хранения, которые изменят вашу автомобильную жизнь

Автоэксперт Рязанов посоветовал хранить колеса на дисках в подвешенном состоянии

1:22
Авто

Технический директор популярного автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов подчеркивает важность правильного хранения для увеличения срока службы шин. Он рекомендует тщательно вымыть и высушить покрышки перед их длительным хранением, особенно если они эксплуатировались в зимних условиях с применением солевых реагентов на дорогах.

Автоэксперт Рязанов посоветовал хранить колеса на дисках в подвешенном состоянии
Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Также не менее важно выбрать правильный метод хранения резины. Шины, установленные на дисках, лучше всего хранить в подвешенном состоянии или складывать стопкой, а шины без дисков – вертикально.

Оптимальные условия для сохранения эластичности и обеспечения эффективного сцепления с дорогой включают отсутствие прямых солнечных лучей, температурный режим в пределах от +10 до -25 градусов Цельсия и влажность не выше 60-80%.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предполагает, что к середине наступающей недели практически везде, включая леса, снег практически полностью растает.

Вследствие высоких температур, которые продержались в последние дни, снег на открытых участках Москвы и Подмосковья уже полностью исчез, что позволяет жителям переключиться на летние шины для своих автомобилей.

Возможны кратковременные понижения температуры, однако в целом она будет выше среднегодовых показателей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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