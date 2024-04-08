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Экспертный обзор: недостатки и достоинства Skoda Yeti на вторичном рынке

Как выбрать идеальный Skoda Yeti: эксперт раскрыл все

1:02
Авто

Сергей Зиновьев, эксперт журнала "За рулем", проанализировал различные комплектации Skoda Yeti и поделился советами по выбору этого автомобиля на вторичном рынке.

Как выбрать идеальный Skoda Yeti: эксперт раскрыл все
Фото: Wikipedia by Luchesar V. ILIEV is licensed under CC BY-SA 3.0

Он отметил, что наиболее надежной комбинацией двигателя и коробки передач является автоматическая коробка, доступная с атмосферным двигателем после 2014 года. Ремонт этой комбинации после 150 тысяч километров может обойтись дорого, однако не сразу.

Уточнено, что мотор CWVA 1.6 (110 л. с.), устанавливаемый в Yeti, имеет свои особенности, такие как возрастные утечки масла и масложор, и рекомендуется использовать бензин высшей октановости для предотвращения нежелательных процессов. Описана также коробка передач, её особенности и слабые места, а также рекомендации по обслуживанию. В целом, Skoda Yeti оценивается как удачный и сбалансированный автомобиль с низкой склонностью к коррозии и редкими поломками.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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