Эксперты рассказали, почему модные выдвижные ручки в авто могут быть опасными

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Выдвижные дверные ручки в авто создают проблемы спасателям при ДТП

1:46
Авто

По данным исследования ADAC (немецкого автомобильного клуба), выдвижные дверные ручки, которые интегрированы в дверь автомобиля, могут создать препятствие для спасателей в случае аварии. Быстрая и беззатратная возможность открыть дверь снаружи играет критическую роль в спасении людей из аварийных ситуаций, особенно при возгораниях.

Выдвижные дверные ручки в авто создают проблемы спасателям при ДТП
Фото: openverse by FOTOSHO-TO is licensed under CC BY 2.0

В последние годы такие ручки стали популярны из-за своего стильного и аэродинамического дизайна. Tesla была одной из первых автомобильных компаний, которая внедрила такие ручки, и за ней последовали европейские производители, такие как Mercedes-Benz и BMW.

Некоторые из этих ручек могут быть открыты вручную, просто нажав на переднюю часть, однако во многих моделях используются электрические сервомоторы, которые автоматически выдвигают ручку.

Однако при отключении питания в аварийной ситуации ручка может остаться заблокированной, что затруднит работу спасателей.

ADAC предлагает решение этой проблемы, предлагая внедрение обязательного механического механизма выдвижения дверных ручек.

Некоторые автомобили имеют функцию открывания дверей изнутри с помощью электропривода, но важно, чтобы в случае отключения электропитания дверь можно было быстро открыть вручную.

Владельцам автомобилей с электрическим открыванием дверей изнутри (например, различных моделей Tesla, Nio или BMW 7-й серии и iX) рекомендуется изучить информацию об аварийном открытии дверей, указанную в руководстве по эксплуатации автомобиля, и, по возможности, протестировать ее с членами своей семьи.

Может быть полезно иметь "аварийный" оконный молоток для владельцев таких автомобилей, который легко доступен (например, под сиденьем) и может оказать неоценимую помощь в критических ситуациях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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