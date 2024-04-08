Эксперты рассказали, почему модные выдвижные ручки в авто могут быть опасными

По данным исследования ADAC (немецкого автомобильного клуба), выдвижные дверные ручки, которые интегрированы в дверь автомобиля, могут создать препятствие для спасателей в случае аварии. Быстрая и беззатратная возможность открыть дверь снаружи играет критическую роль в спасении людей из аварийных ситуаций, особенно при возгораниях.
В последние годы такие ручки стали популярны из-за своего стильного и аэродинамического дизайна. Tesla была одной из первых автомобильных компаний, которая внедрила такие ручки, и за ней последовали европейские производители, такие как Mercedes-Benz и BMW.
Некоторые из этих ручек могут быть открыты вручную, просто нажав на переднюю часть, однако во многих моделях используются электрические сервомоторы, которые автоматически выдвигают ручку.
Однако при отключении питания в аварийной ситуации ручка может остаться заблокированной, что затруднит работу спасателей.
ADAC предлагает решение этой проблемы, предлагая внедрение обязательного механического механизма выдвижения дверных ручек.
Некоторые автомобили имеют функцию открывания дверей изнутри с помощью электропривода, но важно, чтобы в случае отключения электропитания дверь можно было быстро открыть вручную.
Владельцам автомобилей с электрическим открыванием дверей изнутри (например, различных моделей Tesla, Nio или BMW 7-й серии и iX) рекомендуется изучить информацию об аварийном открытии дверей, указанную в руководстве по эксплуатации автомобиля, и, по возможности, протестировать ее с членами своей семьи.
Может быть полезно иметь "аварийный" оконный молоток для владельцев таких автомобилей, который легко доступен (например, под сиденьем) и может оказать неоценимую помощь в критических ситуациях.
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