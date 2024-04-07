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Почему хранение зимней резины — искусство: секреты от эксперта

Автоэксперт Ревин дал три совета по хранению зимних шин

1:18
Авто

Эксперт по автомобильным вопросам из издания "За рулем" Алексей Ревин поделился простыми рекомендациями по сохранению зимней резины в хорошем состоянии в период лета.

Автоэксперт Ревин дал три совета по хранению зимних шин
Фото: Wikipedia by Kantor.JH is licensed under CC BY-SA 3.0

Он отметил, что перед тем как хранить шины или колеса в летний сезон, необходимо тщательно вымыть их, чтобы избежать коррозии дисков и шипов, вызванной остатками реагентов.

Метод хранения шин зависит от того, сняты ли они с дисков или нет. Накачанные колеса обладают стабильностью и могут быть уложены стопкой или поставлены вертикально. Еще один вариант — подвесить покрышки на специальных кронштейнах, закрепленных на стене гаража.

В случае, если шины сняты с дисков, необходим более осторожный подход к их хранению, по словам Ревина. Стопку или подвеску на крюках в этом случае следует избегать, чтобы избежать деформации колес. Деформация бортовых колец приведет к тому, что шина не сможет плотно прилегать к диску, что в свою очередь приведет к потере давления.

Наилучшим вариантом хранения является использование стеллажа в прохладном и темном помещении, где нет прямого воздействия солнечных лучей или осадков.

Также необходимо предотвращать воздействие высоких температур, которые могут привести к ускоренному старению резиновой смеси.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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