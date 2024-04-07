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Опасности для "подснежников": автоэксперт предупреждает о возможных проблемах и дает решения

Автоэксперт Логинов дал рекомендации, как подготовить машину к летнему сезону

1:49
Авто

Автомобильный эксперт и блогер Сергей Логинов поделился советами о подготовке автомобиля к летнему сезону. Он отметил, что с наступлением весенне-летнего периода количество легковых автомобилей на дорогах увеличивается.

Особое внимание Сергей уделил так называемым автомобилям-"подснежникам", которые после зимы проведенной в гаражах или на стоянках, впервые выходят на дороги.

Среди первоочередных шагов, которые следует предпринять, это осмотр и, при необходимости, замена шин, а также проведение минимальной диагностики на шиномонтаже. Балансировка колес также важна, так как предыдущие настройки могли быть нарушены.

Эксперт подчеркнул, что замена масла в двигателе необходима даже в случае, если автомобиль использовался лишь несколько раз зимой. Масло со временем утрачивает свои свойства. Сергей рекомендует использовать летом масло более высокой вязкости, так как оно лучше подходит для работы двигателя в жаркую погоду. Вязкость масла можно определить по его характеристикам. Например, масло 5w30 будет менее вязким, а 5w40 — более.

Также необходимо заменить фильтры, включая масляный, воздушный и салонный (предпочтительно не угольный). Осмотр общего состояния автомобиля также важен.

Если после зимы появились стуки в подвеске или другие необычные признаки, их следует устранить, обратившись к профессионалам.

Сергей Логинов также отметил, что такие автомобили можно узнать на дороге по нескольким признакам, включая неуверенный и неровный стиль вождения, а также часто достаточно солидный возраст водителя. Он рекомендует быть внимательными к таким водителям и уступать им дорогу, так как это может быть выгоднее во всех отношениях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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