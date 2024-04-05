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Законный запрет: почему полиция может оштрафовать за наличие алкоголя в вашем авто

В ГИБДД напомнили о штрафе в 5000 рублей за перевозку спиртного в машине

1:29
Авто

Многие водители не осознают, что перевозка алкоголя в собственном автомобиле может иметь серьезные последствия. Портал njcar.ru узнал у представителя ГИБДД, в каких случаях водителя могут оштрафовать на сумму до 5000 рублей за наличие нескольких бутылок алкогольных напитков в машине.

В ГИБДД напомнили о штрафе в 5000 рублей за перевозку спиртного в машине
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Мало кто знает, что случайная встреча с полицейским во время движения по дороге может привести к серьезным последствиям, если в машине находится жидкость, напоминающая алкоголь.

Это обусловлено законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", особенно его статьей 26, которая запрещает перевозку по территории России не маркированной спиртосодержащей продукции.

Важно помнить, что перевозить ягодные настойки на спирту собственного производства или самогон можно лишь в объеме не более 10 литров. Превышение этого объема подпадает под статью 14.17.2. КоАП о "Незаконном перемещении физическими лицами алкогольной продукции".

Наказание за такое нарушение включает штраф от 3000 до 5000 рублей и конфискацию алкогольной продукции, ставшей объектом административного правонарушения. Следовательно, самогон или наливки могут быть изъяты полицейскими.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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