Hyundai удваивает продажи. Что стало причиной резкого роста?

По итогам первого квартала 2024 года поступают данные о продажах. Несмотря на опасения о замедлении продаж батарейных электромобилей, у Hyundai пока нет проблем.
Продажи электромобилей бренда выросли на 62 процента за квартал и на 100 процентов за март. Основной вклад в этот рост внес новый электроседан Ioniq 6, продажи которого выросли на 1,542 процента за квартал и на 794 процента за месяц по сравнению с 2023 годом.
Продажи Ioniq 5 также выросли, но менее резко. Общие продажи Hyundai за первый квартал увеличились на 0,2 процента, достигнув 184,804 автомобиля.
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