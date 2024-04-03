Hyundai удваивает продажи. Что стало причиной резкого роста?

Продажи электромобилей Hyundai выросли на 62% за первый квартал 2024 года

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По итогам первого квартала 2024 года поступают данные о продажах. Несмотря на опасения о замедлении продаж батарейных электромобилей, у Hyundai пока нет проблем.

Фото: Wikipedia by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0

Продажи электромобилей бренда выросли на 62 процента за квартал и на 100 процентов за март. Основной вклад в этот рост внес новый электроседан Ioniq 6, продажи которого выросли на 1,542 процента за квартал и на 794 процента за месяц по сравнению с 2023 годом.

Продажи Ioniq 5 также выросли, но менее резко. Общие продажи Hyundai за первый квартал увеличились на 0,2 процента, достигнув 184,804 автомобиля.