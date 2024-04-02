В России уклоняющиеся от армии с 1 апреля не смогут получить водительские права

В России уклонистам от военной службы запретили сдавать на водительские права

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С 1 апреля вступили в силу новые правила для кандидатов, желающих получить водительские права в России, сообщает Газета.Ru со ссылкой на новый регламент МВД РФ.

Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Согласно документу, лица, в отношении которых военкоматами приняты временные меры, направленные на явку по повестке, не смогут пройти экзамен и получить водительское удостоверение. Это ограничение будет действовать до снятия соответствующей отметки в реестре.

Также с 1 апреля изменения коснутся лиц, лишившихся прав за вождение в нетрезвом состоянии. Таким людям будет запрещено сдавать экзамены в ГИБДД на протяжении года, если они подверглись административному наказанию за пьяное вождение или отказались от медосмотра.

Кроме того, теперь при сдаче экзамена в ГИБДД экзаменатор будет находиться на заднем сиденье, а не на переднем, как ранее. Это изменение было внесено из-за случаев, когда экзаменаторов признавали виновниками аварий, так как они находились на переднем сиденье и ассоциировались с водителями.

Изменения также затронут балльную систему при сдаче экзаменов: теперь разрешается семь штрафных баллов вместо пяти, как это было ранее.