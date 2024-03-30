Бомба: Fiat собирается вернуть бензиновый двигатель в модель 500e

Fiat рассматривает возможность добавления бензиновой версии к модели 500e

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

По информации из Automotive News Europe, Fiat рассматривает возможность добавления бензинового двигателя к своей модели 500e.

Фото: Wikipedia by Spielvogel is licensed under CC0 1.0

Это вызвало интерес в автомобильной индустрии, так как до этого 500e была полностью электрической машиной. Несмотря на то что компания пока не комментирует эти слухи, есть несколько факторов, которые могут подтверждать их правдоподобие.

Спрос на электромобили снижается, и Fiat, как и другие производители, сталкивается с этой проблемой. Кроме того, отсрочка запрета на использование двигателей внутреннего сгорания в Европе до 2035 года может стимулировать интерес к разработке бензиновых моделей.

Однако остается неясным, каким образом Fiat реализует эту идею, учитывая, что 500e была спроектирована как полностью электрический автомобиль. Если бензиновая версия 500 появится на рынке, она, скорее всего, будет иметь гибридный двигатель и появится на рынке не ранее конца 2025 года.