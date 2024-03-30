Катастрофа в ожидании: почему 427,407 владельцев Kia Telluride должны беспокоиться?

Kia объявляет отзыв 427,407 автомобилей Telluride

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Kia объявила отзыв для 427,407 владельцев внедорожников Telluride 2020-2024 годов выпуска из-за возможности случайного движения автомобиля, когда он находится на парковке.

Фото: Wikipedia by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0

Национальное управление безопасностью дорожного движения сообщило, что неправильная сборка промежуточного вала и переднего правого приводного вала может привести к случайному движению автомобиля после того, как он был поставлен на парковку.

Эти два вала могут не полностью взаимодействовать и, со временем, могут повредить зубчатый вал промежуточного вала. Это может привести к непреднамеренному движению автомобиля, если водитель не использует стояночный тормоз, который Kia рекомендует использовать до завершения ремонта.

Kia начнет информировать владельцев об отзыве 15 мая и инструктирует их обратиться в дилерский центр Kia, где техник установит обновленное программное обеспечение стояночного тормоза и проведет проверку и замену поврежденной части, если это необходимо.