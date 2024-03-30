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Путь к успеху: история Volkswagen Golf от Beetle к 8-му поколению

Знаменитый Volkswagen Golf отмечает свое 50летие

4:05
Авто

Замена почтенного Beetle была огромной задачей для Volkswagen. После множества экспериментов с прототипами, различными вариантами привода и подходами к дизайну, в марте 1974 года началось производство первого Golf в Вольфсбурге, Германия. Golf стал первым автомобилем, который идеально подошел к своему времени.

Знаменитый Volkswagen Golf отмечает свое 50летие
Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Переход от Beetle к Golf был значительным: у Golf был четырехцилиндровый двигатель, установленный поперек спереди и охлаждаемый водой. Он был впереди своего времени благодаря просторному интерьеру, удобному багажнику с крышкой и хэтчбеку, а его квадратный силуэт, разработанный Джорджетто Джуджаро, соответствовал дизайнерским трендам 1970-х годов. Однако Golf не вытеснил Beetle: в некоторых европейских рынках Beetle продолжал выпускаться до 1980-х годов, а в Пуэбле, Мексика, он оставался в производстве до 2003 года.

Volkswagen не создал шаблон для современного городского автомобиля. Менее известные модели, такие как Autobianchi Primula (1964) и Simca 1100 (1967), предлагали установленный поперек двигатель и практичный хэтчбек задолго до того, как Volkswagen запустил в производство Golf. Однако бренд заслуживает признание за улучшение и популяризацию этой концепции. Аналогично, Volkswagen не изобрел горячий хэтчбек: Autobianchi A112 Abarth сочетал в себе и "горячие" характеристики, и хэтчбек, когда он появился в 1971 году, примерно через два года после стандартной модели A112. Сказать, что оригинальный Golf GTI помог демократизировать идею о том, что скромный экономичный автомобиль также может быстро ехать по треку.

Доставки Golf начались в июле 1974 года, и Volkswagen быстро расширил ассортимент. Помимо вышеперечисленной модели GTI, ассортимент включал дизельную модель, выпущенную того же года, двухдверный кабриолет, выпущенный в 1979 году, и спортивную модель GTD, выпущенную в 1982 году. Volkswagen построил миллионный автомобиль первого поколения Golf в октябре 1976 года. Хотя хэтчбек пользовался огромным спросом на большинстве европейских рынков, Golf также породил модель Jetta для тех, кто предпочитал седан.

В Соединенных Штатах Golf был представлен под именем Rabbit. Продажи начались в 1975 году, и в то время покупатели могли выбирать между двумя- и четырехдверными хэтчбеками. Сначала автомобиль оснащался 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 70 лошадиных сил, но в 1976 году на смену пришел 1,6-литровый. Производство Rabbit в Вестморленде, Пенсильвания, началось в 1978 году, а затем он был преобразован в маленький пикап под названием Caddy.

Второе поколение Golf взяло эстафету в 1983 году. Он выделялся от предшественника обновленным дизайном, но оставался незамедлительно узнаваемым как Golf. Volkswagen предложил еще более широкий ассортимент моделей: в частности, в 1986 году впервые был предложен полный привод (называемый Syncro), в 1989 году была выпущена гомологационная специальная серия Rallye, а в 1990 году в сотрудничестве с Steyr-Daimler-Puch был создан внедорожный Country.

Второе поколение Golf привлекало внимание как в автосалонах Volkswagen, так и на рынке новых автомобилей, но его предшественник еще не собирался сдаваться. Он оставался в производстве под названием Citi Golf в Южной Африке до 2009 года.

Перейдя к 2024 году, Golf находится на восьмом поколении.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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