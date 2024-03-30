Когда предоставлять медицинскую справку после лишения прав: до или после сдачи теории?

Когда водителям надо предоставлять медицинскую справку после лишения прав?

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В соответствии с действующим законодательством, водители, лишенные прав из-за управления ТС в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования, должны пересдать теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку для восстановления прав.

Фото: openverse.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Медицинская справка должна быть предоставлена до назначения даты сдачи теории.