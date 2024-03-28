Xiaomi анонсировал цену своего нового авто

Xiaomi представляет свой первый электромобиль SU7

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Xiaomi, известный китайский производитель электроники, готовится представить свой первый электромобиль SU7. Это событие, которое многие ожидали, включает в себя раскрытие цен и начало приема заказов.

Фото: openverse by Zoerides is licensed under Общественное достояние

Разработанный под руководством CEO и основателя компании Лей Цзюня, автомобиль позиционируется как амбициозный проект, который вписывается в стратегию компании. Модели, представленные в более чем 70 магазинах по всей Китаю, вызвали сравнения с моделями спортивных автомобилей Porsche.

Цена нового автомобиля, ожидаемо, вызвала интерес и обсуждения, особенно с учетом заявления Лея о том, что SU7 будет "немного дорогим". Аналитики высказывают различные мнения относительно успеха проекта, некоторые видят его как логичное расширение бизнеса Xiaomi, другие опасаются рисков и конкуренции на рынке автомобилей.

Однако у Xiaomi есть преимущества, такие как глубокие карманы и экспертиза в области смартфонов, которые могут помочь компании в успешном вхождении на рынок электромобилей.