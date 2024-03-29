Узнайте, какие автомобили россияне не торопятся менять после 7 лет использования

Какие автомобили задерживаются у первых владельцев в России дольше всего

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Согласно исследованию "Авто.ру Бизнес", с 2022 года срок эксплуатации автомобиля одним собственником увеличился до 7,5 лет. Газета "Известия" опубликовала список моделей, которые находятся в собственности у первых владельцев дольше всего.

Фото: Openverse by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0

На первом месте по продолжительности эксплуатации оказалась Daewoo Nexia, за которую в среднем просят 205 тысяч рублей после 12 лет использования. Затем следуют Ford Focus (10 лет, 920 тысяч рублей) и Renault Logan (8,5 лет, 473 тысячи рублей).

Также в пятёрку вошли Nissan Qashqai (7,5 лет, 1,27 млн рублей) и Renault Duster (7 лет, 1,54 млн рублей). Эксперты отмечают, что благодаря длительной эксплуатации одним собственником эти модели чаще всего находятся в лучшем техническом состоянии по сравнению с аналогами в похожей ценовой категории и того же возраста.