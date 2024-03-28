Буря эмоций: новый Polestar 4 2025 — лидер среди электромобилей

Новый Polestar 4 2025 — это электрический кроссовер-фастбек с потрясающими возможностями

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Polestar 4 — электрический кроссовер-фастбек, который представлен в 2023 году и позиционируется между моделями 2 и 3 в линейке Polestar по цене. Автомобиль предлагается в двух вариантах: с одним и двумя электромоторами, с возможностью добавления четырех пакетов дополнительного оборудования.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Polestar 4 обладает различными опциями пакетов, включая Pilot Pack, Pro Pack, Plus Pack и Performance Pack, которые добавляют различные технологии и элементы дизайна. Модель оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 102 кВт·ч и обещает дальность до 300 миль на одном заряде. Продажи начнутся в апреле 2024 года, а поставки начнутся в четвертом квартале 2024 года.