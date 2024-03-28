Секреты успешного водителя: 5 привычек, которые изменят ваше отношение к дорожным проверкам

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Автоэксперты перечислили пять привычек юридически подкованного водителя

2:02
Авто

Большинство из нас привыкли связывать полезные привычки с ЗОЖем, включая отказ от курения и занятия бегом по утрам. Но у водителей существуют свои особенные полезные привычки, которые позволяют быстро и эффективно решать любые вопросы с ГИБДД, придерживаясь всего лишь пяти простых правил.

Автоэксперты перечислили пять привычек юридически подкованного водителя
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России
  • Привычка 1: запись номера нагрудного жетона инспектора. Это не только номер жетона, но и другие детали, такие как номер патрульного автомобиля и манера общения инспектора. Хотя это могут показаться мелочами, они могут помочь вам обжаловать несправедливый штраф или привлечь к ответственности инспектора, нарушившего закон. Запомните шесть цифр персонального номера и три буквы обозначения региона на нагрудном знаке, это может пригодиться при необходимости защищать свои права.
  • Привычка 2: хранение номера адвоката в списке контактов. Это одна из самых полезных привычек для водителя. Вряд ли вы разбираетесь в тонкостях российского правового мира, поэтому иметь контакт адвоката в списке контактов поможет в случае возникновения сомнений или проблем с инспектором.
  • Привычка 3: вежливое общение. Соблюдение тактичности и уважительного тона не помешает вам в общении с инспектором. Важно быть вежливым не только с сотрудниками ГИБДД, но и со всеми участниками дорожного движения.
  • Привычка 4: ношение ПДД в бардачке. Хотя в цифровую эпоху это может показаться странным, иметь при себе печатную версию ПДД поможет инспектору понять, что вы знаете свои права и обязанности. Также это даст возможность быстро ознакомиться с нарушением и его последствиями перед подписанием протокола.
  • Привычка 5: неоплата штрафов ГИБДД "на автомате". Хотя функция "автоплатеж" в мобильных приложениях банков может показаться удобной, она лишает вас возможности обжаловать штраф. Статистика показывает, что ошибки в работе систем фиксации нарушений происходят крайне редко, однако все же иметь возможность вмешаться в случае необходимости всегда полезно.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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