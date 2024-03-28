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Ловушка кругового движения: почему включение правого сигнала может быть опасным

В ГИБДД рассказали, почему опытные водители всегда включают на кругу левый поворотник

2:03
Авто

На перекрестках с круговым движением часто возникает недопонимание среди водителей, особенно касательно выбора указателя поворота. Почему же опытные водители предпочитают активировать именно левый поворотный сигнал в таких случаях? Портал njcar.ru обратился к представителю ГИБДД за пояснениями.

В ГИБДД рассказали, почему опытные водители всегда включают на кругу левый поворотник
Фото: openverse by WSDOT is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Автолюбители могут по-разному поступать при въезде на круговое движение, что может вызывать путаницу у других участников движения. Одни используют правый указатель поворота, другие - левый. Какой же из них правильно использовать в этой ситуации?

Согласно пункту 8.1 правил дорожного движения, водители должны подавать сигналы поворота перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой, с помощью световых указателей. Это означает, что при подъезде к круговому перекрестку водитель должен включить правый поворотный сигнал, готовясь к повороту направо, согласно правилам.

Тем не менее, в соответствии с пунктом 8.2, сигнал поворота не должен вводить других участников дорожного движения в заблуждение. Именно здесь возникает недопонимание: например, если включается правый поворотный сигнал, а водитель, на самом деле, не собирается сворачивать на ближайшем съезде.

Какой же сигнал поворота следует использовать при въезде на круг? Водители остаются в нерешительности, и каждый может придерживаться собственных взглядов, опираясь на личный опыт.

Большинство опытных водителей предпочитают включать левый поворотный сигнал при въезде на круг. Они считают это наиболее безопасным и логичным решением. Ведь включенный правый поворотный сигнал может ввести других участников движения в заблуждение, предполагая, что водитель собирается съехать с круга на первом съезде, что не всегда соответствует действительности.

В то время как включение левого поворотного сигнала является более логичным вариантом, поскольку это позволяет ясно выразить свое намерение остаться на круге и выбрать любой из доступных съездов в зависимости от ситуации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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