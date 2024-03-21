Открыт секрет: самые выносливые бюджетные авто, которые преодолевают 400 000 км без ремонта

Рейтинг надежных бюджетных автомобилей: модели с впечатляющей "живучестью" двигателя

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Портал NJCAR.RU опубликовал перечень автомобилей бюджетного сегмента, которые могут похвастаться впечатляющей "живучестью" двигателя.

Фото: Wikipedia by TTTNIS is licensed under Общественное достояние

В рейтинг попали модели силовыми агрегатами из серии K бренда Renault, а также "корейские" Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris с моторами G4FC. Заметно, что среди массового сегмента также выделяется Toyota RAV4 с двигателем 2AR-FE, аналогичный которому применяется в Toyota Camry.

Издание "Новые автомобили" предлагает дополнить список кроссоверами Mitsubishi Outlander и Honda CR-V, обладающими ресурсом пробега свыше 500 тысяч километров.