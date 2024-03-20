Правда о страховках: после ДТП вы можете потерять гораздо больше, чем думали

ОСАГО и КАСКО: как различия в системах страхования влияют на последствия ДТП

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Последствия ДТП, в которых участвуют автомобили, застрахованные по ОСАГО и КАСКО, могут быть непредсказуемыми и финансово обременительными для виновника.

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В ситуации с ОСАГО компенсация часто оказывается недостаточной из-за заведомо заниженных сумм и использования дешевых комплектующих при ремонте. С другой стороны, при страховании по КАСКО страховые компании стремятся минимизировать убытки и переложить их на виновника ДТП, взыскивая разницу между покрытием страховки и реальными расходами на восстановление автомобиля.

Проблемы, связанные с этими системами страхования, привели к разработке проекта по детектированию недобросовестных компаний в автостраховании.