Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турист из Индии погиб в священном месте в Гималаях
Химики США заявили о пригодности муравьев в качестве приправы для еды
Суп с картошкой и плавленый сыром: густой и сытный, и совсем без мяса
Врачи объяснили, почему кошачьи укусы опаснее собачьих
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Чем подкормить пионы весной?
Четыре бюджетных направления на майские праздники
Как использовать кротовую землю: полезные советы и применение
Как не уснуть за рулем автомобиля: шесть эффективных приемов от бывалых водителей
Шокирующая правда о полном бензобаке: что скрывают от вас на заправке

Можно ли заправлять полный бак: три мифа, о которых автомобилистам нужно забыть

1:46
Авто

Многие водители испытывают страх перед заполнением топливного бака до полного объема.

Можно ли заправлять полный бак: три мифа, о которых автомобилистам нужно забыть
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Это нежелание обычно объясняется возможными последствиями, которые могут возникнуть в результате такого действия.

Существует убеждение, что полный бензобак может негативно сказаться на состоянии автомобиля и привести к различным опасным ситуациям.

Давайте проанализируем, какие из этих утверждений соответствуют действительности, а какие являются мифами.

  • Ухудшение управляемости и скорости: существует мнение, будто автомобиль с полным баком становится менее маневренным и медленнее разгоняется. Однако нет оснований опасаться таких последствий, особенно если автомобиль новый или почти новый. В последние десятилетия производители проводят все необходимые тесты и гарантируют управляемость автомобиля независимо от уровня топлива в баке.
  • Испарение топлива: одним из распространенных заблуждений является идея о том, что топливо может испариться, если бак полностью заполнен. На самом деле, это физически невозможно, если только бак не имеет утечек. Даже в этом случае топливо будет испаряться, несмотря на его количество.
  • Кража топлива: некоторые водители считают, что персонал на заправочных станциях могут обманывать и не заправлять бак полностью, если водитель просит.Однако это утверждение трудно считать логичным. Если заправщик недобросовестен, то он может обмануть водителя в любом случае.

Реальная опасность

Несмотря на распространенные мифы, существует реальная опасность, связанная с полным бензобаком.

Это высокий риск возгорания в случае аварии. В таких ситуациях большое количество топлива может привести к очень опасным последствиям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман

Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Евгений Петросян: секрет мужской силы в старости и веселые комментарии о позднем отцовстве
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Высокую явку на выборы президента нам "обеспечил" недружественный Запад Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Ваша кошка разговаривает с вами: узнайте, что она хочет и как расшифровать ее мяуканье
Тёртый пирог с вареньем: ваши домашние будут в восторге от чаепития с этой выпечкой
Тёртый пирог с вареньем: ваши домашние будут в восторге от чаепития с этой выпечкой
Последние материалы
Чем подкормить пионы весной?
Четыре бюджетных направления на майские праздники
Как использовать кротовую землю: полезные советы и применение
Как не уснуть за рулем автомобиля: шесть эффективных приемов от бывалых водителей
Испанский рис: сочный гарнир с томатами, луком, чесноком и сладким перцем
Кинологи рассказали, как правильно выбрать породистого щенка
В Казахстане частная клиника лечила 16 тысяч "мертвых душ"
Несмываемый кондиционер: секрет восстановления для тусклых и ломких волос
Что такое туры с гарантией лучшей стоимости и как их приобрести
Как увеличить радиус действия брелока сигнализации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников