Шокирующая правда о полном бензобаке: что скрывают от вас на заправке

Можно ли заправлять полный бак: три мифа, о которых автомобилистам нужно забыть

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Многие водители испытывают страх перед заполнением топливного бака до полного объема.

Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Это нежелание обычно объясняется возможными последствиями, которые могут возникнуть в результате такого действия.

Существует убеждение, что полный бензобак может негативно сказаться на состоянии автомобиля и привести к различным опасным ситуациям.

Давайте проанализируем, какие из этих утверждений соответствуют действительности, а какие являются мифами.

Ухудшение управляемости и скорости: существует мнение, будто автомобиль с полным баком становится менее маневренным и медленнее разгоняется. Однако нет оснований опасаться таких последствий, особенно если автомобиль новый или почти новый. В последние десятилетия производители проводят все необходимые тесты и гарантируют управляемость автомобиля независимо от уровня топлива в баке.

существует мнение, будто автомобиль с полным баком становится менее маневренным и медленнее разгоняется. Однако нет оснований опасаться таких последствий, особенно если автомобиль новый или почти новый. В последние десятилетия производители проводят все необходимые тесты и гарантируют управляемость автомобиля независимо от уровня топлива в баке. Испарение топлива: одним из распространенных заблуждений является идея о том, что топливо может испариться, если бак полностью заполнен. На самом деле, это физически невозможно, если только бак не имеет утечек. Даже в этом случае топливо будет испаряться, несмотря на его количество.

одним из распространенных заблуждений является идея о том, что топливо может испариться, если бак полностью заполнен. На самом деле, это физически невозможно, если только бак не имеет утечек. Даже в этом случае топливо будет испаряться, несмотря на его количество. Кража топлива: некоторые водители считают, что персонал на заправочных станциях могут обманывать и не заправлять бак полностью, если водитель просит.Однако это утверждение трудно считать логичным. Если заправщик недобросовестен, то он может обмануть водителя в любом случае.

Реальная опасность

Несмотря на распространенные мифы, существует реальная опасность, связанная с полным бензобаком.

Это высокий риск возгорания в случае аварии. В таких ситуациях большое количество топлива может привести к очень опасным последствиям.