Эксперты выделили пять наиболее частых ошибок, которые совершают водители при заправке своих автомобилей. Среди них использование неправильного топлива, заправка при заведенном моторе, незапертые двери автомобиля, заправка "под горлышко" и забытый пистолет в баке.
Незапертые двери могут привести к краже ценностей из салона или багажника автомобиля. Заправка "под горлышко" не рекомендуется, так как излишки топлива могут вытечь наружу из-за воздействия солнечных лучей или при поездках по ухабистым дорогам. Заправка при работающем моторе опасна возгоранием, а также может привести к преждевременному выходу из строя бортовой электроники.
Выбор неподходящего топлива часто происходит из-за невнимательности или спешки, что может привести к серьезным проблемам с автомобилем. Наконец, забытый в баке пистолет может стать причиной поломки оборудования на АЗС и дополнительных затрат на его ремонт.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.