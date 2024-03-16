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Избегайте этих ошибок на АЗС: 5 главных промахов водителей, которые могут обернуться неприятностями

Пять распространенных ошибок при заправке автомобилей: как избежать неприятностей

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Авто

Эксперты выделили пять наиболее частых ошибок, которые совершают водители при заправке своих автомобилей. Среди них использование неправильного топлива, заправка при заведенном моторе, незапертые двери автомобиля, заправка "под горлышко" и забытый пистолет в баке.

Пять распространенных ошибок при заправке автомобилей: как избежать неприятностей
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Незапертые двери могут привести к краже ценностей из салона или багажника автомобиля. Заправка "под горлышко" не рекомендуется, так как излишки топлива могут вытечь наружу из-за воздействия солнечных лучей или при поездках по ухабистым дорогам. Заправка при работающем моторе опасна возгоранием, а также может привести к преждевременному выходу из строя бортовой электроники.

Выбор неподходящего топлива часто происходит из-за невнимательности или спешки, что может привести к серьезным проблемам с автомобилем. Наконец, забытый в баке пистолет может стать причиной поломки оборудования на АЗС и дополнительных затрат на его ремонт.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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