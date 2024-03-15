Volkswagen обещает революцию в мире электромобилей к 2027 году за счёт конкретной бюджетной модели

Volkswagen планирует выпустить бюджетный электромобиль к 2027 году

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Volkswagen рассматривает возможность выпуска бюджетного электромобиля под рабочим названием ID.1 к 2027 году. В настоящее время четыре проектные группы работают над предложениями для этого автомобиля.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Кроме того, компания планирует выпустить 11 новых электромобилей бренда Volkswagen в течение ближайших трех лет, включая модель ID.2, анонсированную на 2026 год.

По словам главы концерна Volkswagen Оливера Блуме решение о выпуске бюджетной модели за почти 20 000 евро будет принято в этом году. Стратегия близкого сотрудничества между брендами Volkswagen привела к значительному росту операционной прибыли массовых брендов концерна в прошлом году.