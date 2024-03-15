Hyundai и Kia вынуждены отозвать 170 тыс. электромобилей из-за проблем с программным обеспечением

Hyundai и Kia объявили о массовом отзыве 170 тыс. электромобилей в Южной Корее

0:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Компании Hyundai и Kia объявили о добровольном отзыве около 170 000 электромобилей в Южной Корее из-за проблем с программным обеспечением в системах зарядки.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Эти ошибки могут привести к затруднениям в подаче питания на аккумулятор с низким напряжением и даже к возможности остановки автомобиля во время движения.

В отзыве затронуты пять моделей Hyundai и несколько моделей Kia. Отзыв запланирован на 18 марта.