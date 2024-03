Honda в центре расследования из-за аварийного торможения

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) начало расследование после нескольких жалоб на случаи аварийного торможения в Honda Insights и Passports. Исследование, начатое 7 марта, фокусируется на автомобилях, собранных с 2019 по 2022 год.

Фото: Wikipedia by Overlaet is licensed under CC BY-SA 3.0