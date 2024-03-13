Honda в центре расследования из-за аварийного торможения

Расследование NHTSA: жалобы на аварийное торможение в Honda Insights и Passports

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) начало расследование после нескольких жалоб на случаи аварийного торможения в Honda Insights и Passports. Исследование, начатое 7 марта, фокусируется на автомобилях, собранных с 2019 по 2022 год.

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Согласно документу от Управления по расследованию дефектов (ODI), было получено 46 жалоб на систему, утверждающих, что тормоза внезапно активировались без явных препятствий. Это не привело к авариям или пожарам, а также два случая с травмами. Honda подтверждает сотрудничество с NHTSA в расследовании. Пока нет информации о причинах инцидентов или о том, почему модели Passport и Insight были выбраны для расследования.