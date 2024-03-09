Новое исследование JD Power: какие автомобили делают владельцев наиболее счастливыми?

Porshe, BMW и Genesis лидируют в рейтинге удовлетворенности владельцев автомобилей — исследование JD Power

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Исследование агентства JD Power выявило, что автомобили Porsche занимают первое место в рейтинге удовлетворенности владельцев, за ними следуют BMW и Genesis.

Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Другие люксовые бренды, такие как Audi и Volvo, также показали высокие результаты. В то же время бренды массового сегмента, такие как Ram, Dodge, Mini, Volkswagen и Ford, также значительно улучшили свои позиции.

Некоторые марки, такие как Buick, Mitsubishi и Subaru, оказались среди аутсайдеров. Наиболее высоко оцененными моделями были Audi A7 и Porsche Cayenne.