Tesla остановила производство из-за таинственного пожара возле фабрики в Европе

Производство на европейском гигафабрике Tesla в Берлине приостановлено из-за поджога

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Производство на европейской гигафабрике Tesla в окрестностях Берлина было временно приостановлено после подозрительного поджога электрического столба недалеко от места производства.

Фото: Wikipedia by Smnt is licensed under CC BY-SA 4.0

Пожар, который не распространился на территорию Tesla, был быстро потушен, но привел к отключению электропитания на объекте. Предполагаемая атака была озвучена в письме, якобы отправленном радикальной активистской группировкой "Volcano Group", выражающей протест против Tesla и ее основателя Илона Маска. Полиция проверяет аутентичность письма.

Это последний в ряду неудач для Tesla в Европе, включая протесты рабочих и нарушения поставок. Компания планировала значительное расширение европейской гигафабрики, но сталкивается с противодействием местных жителей и экологических активистов.