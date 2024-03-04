Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей

ГИБДД стала регулярно штрафовать и лишать прав за объезд автобусов

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Автобусы и троллейбусы, замедляющие движение, создают серьезные проблемы для других водителей, особенно когда дорога сужается до одной полосы в одном направлении, и обгон становится затруднительным. Согласно информации, представленной на портале njcar. ru, ГИБДД начала активно налагать штрафы и отбирать права у водителей за обгон автобусов.

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В таких ситуациях водители вынуждены ждать длительное время, пока автобус закончит высадку и посадку пассажиров. Поэтому неудивительно, что многие из них стремятся обогнать автобусы, хотя это может быть опасно.

Если автобус остановился на остановке, обозначенной знаком 5.16, то он действует в соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД) и не является препятствием для других транспортных средств. Если обгон запрещен на данном участке дороги, то в соответствии с ПДД все участники движения должны остановиться и подождать, пока автобус продолжит движение.

Водители, решившиеся на обгон, рискуют серьезными наказаниями. Согласно части 4 статьи 12.15 КоАП, такие действия рассматриваются как выезд на полосу встречного движения и влекут штраф в размере 5000 рублей или даже лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Если автобус вышел из строя и блокирует единственную полосу движения, его водитель должен включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. В этом случае неподвижный автобус может быть объезжен. Иногда инспекторы, не разбираясь в ситуации, пытаются составить протокол о лишении прав за обгон через сплошную.

Однако такие случаи должны рассматриваться в соответствии с частью 3 статьи 12.15 КоАП РФ, где четко указано, что въезд на встречную полосу при обходе препятствия влечет только наложение штрафа до 1,5 тысяч рублей.

В остальных случаях автобусы не имеют права останавливаться на узких дорогах. В соответствии с ПДД, остановка запрещена в местах, где расстояние между сплошной разметкой, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров.

За нарушение данного правила водителям автобусов грозит штраф согласно части 1 статьи 12.19 КоАП, который составляет 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 2500 рублей.