Стало известно об идеальном выборе автомобиля для новичка

Какую машину выбрать начинающему водителю? Советы от экспертов

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Согласно опросу на портале "Авто.ру", лучшим выбором для начинающего водителя является подержанная иномарка с механической трансмиссией. Исследование, в котором приняли участие около 1,2 тысяч пользователей, выявило несколько ключевых моментов.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Почти половина респондентов (48%) считают, что начинать набираться опыта лучше на машине с пробегом в хорошем состоянии, чтобы минимизировать вероятность неисправностей. Большинство опрошенных (67%) рекомендуют выбирать зарубежные модели на вторичном рынке, среди которых наиболее популярными являются Volkswagen Golf, Renault Megane, Kia Ceed и Hyundai i30.

Также выяснилось, что многие новички предпочитают приобретать автомобили с механической коробкой передач (62%). В конечном счете, ТОП-5 предпочтительных моделей для начинающих водителей включает Toyota Camry, Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz E-Class и Hyundai Solaris.