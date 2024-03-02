Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем правильный топор на дачный участок
Леон Кемстач из сериала "Слово пацана" сыграет ещё в двух проектах
Kiritych на Morphling "умер" дважды за 34 секунды в переигровках
Дуглас Макгрегор: Украина потеряет Одессу и Харьков
Канцлер Германии Шольц пообещал быстрое расследование разговора военных об атаке на Крымский мост
Чили с фасолью: это тёплое и сытное блюдо готовится всего 30 минут
Лавров: Россия развернет дополнительное вооружение в ответ на расширение НАТО
Как выбрать правильного хомяка
Василий Небензя: у России есть время подготовиться к поставкам F-16 ВСУ
Секретные техники экономии топлива: как торможение двигателем может преобразить вашу поездку

Торможение двигателем: эффективный способ уменьшить нагрузку на тормоза и сберечь топливо

1:01
Авто

Многие новички автомобилисты не знают о торможении двигателем и его преимуществах. Торможение двигателем позволяет снизить нагрузку на тормоза и коробку передач, а также сэкономить топливо.

Торможение двигателем: эффективный способ уменьшить нагрузку на тормоза и сберечь топливо
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Этот процесс происходит при включенной передаче, но с отпущенной педалью газа, что позволяет использовать кинетическую энергию для замедления транспортного средства. Экономия топлива возможна благодаря экономайзерам принудительного холостого хода (ЭПХХ), которые позволяют снизить расходы горючего. Торможение двигателем также включает дополнительные агрегаты, такие как компрессор кондиционера или насос гидроусилителя, которые используют несожженное топливо для замедления колес.

Этот способ торможения также способствует снижению температуры двигателя, особенно в жаркую погоду, поскольку не происходит сгорания горючего в цилиндрах, и следовательно, не выделяется тепло. Эксперты рекомендуют использовать торможение двигателем, особенно владельцам автомобилей с механической коробкой передач.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
360kuai: Запад будет недоволен подарком, который Китай сделал России
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Эта очаровательная лиана одарит не только цветами, но и вкусными ягодами
Автоматизированный звукотепловой комплекс "Пенициллин" в спецоперации Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
4 золотых правила выращивания гладиолусов: получите шикарные цветы
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Почему нельзя поливать "незамерзайкой" лобовое стекло при прогреве авто
Почему нельзя поливать "незамерзайкой" лобовое стекло при прогреве авто
Последние материалы
Торможение двигателем: эффективный способ уменьшить нагрузку на тормоза и сберечь топливо
Как выбрать правильного хомяка
Василий Небензя: у России есть время подготовиться к поставкам F-16 ВСУ
Что нужно знать о новом популярном методе омоложении
ZooKeys: в лесах Китая обнаружен новый вид ежей рода Mesechinus
Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал командование за гибель десанта на Тендровской косе
Разбиваем мифы: какао действительно полезно для фигуры и здоровья
Эти три упражнения способствуют восстановлению после продолжительного перелета
Джанни Инфантино категорически отверг идею "синих" карточек в футболе
Что делать после появления первых всходов рассады
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников