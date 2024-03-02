Секретные техники экономии топлива: как торможение двигателем может преобразить вашу поездку

Многие новички автомобилисты не знают о торможении двигателем и его преимуществах. Торможение двигателем позволяет снизить нагрузку на тормоза и коробку передач, а также сэкономить топливо.
Этот процесс происходит при включенной передаче, но с отпущенной педалью газа, что позволяет использовать кинетическую энергию для замедления транспортного средства. Экономия топлива возможна благодаря экономайзерам принудительного холостого хода (ЭПХХ), которые позволяют снизить расходы горючего. Торможение двигателем также включает дополнительные агрегаты, такие как компрессор кондиционера или насос гидроусилителя, которые используют несожженное топливо для замедления колес.
Этот способ торможения также способствует снижению температуры двигателя, особенно в жаркую погоду, поскольку не происходит сгорания горючего в цилиндрах, и следовательно, не выделяется тепло. Эксперты рекомендуют использовать торможение двигателем, особенно владельцам автомобилей с механической коробкой передач.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.